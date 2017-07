Pornic: trois plaisanciers récupérés sains et saufs après le naufrage de leur bateau

Ce jeudi vers 10 heures, un bateau pêche-promenade a coulé au large de Pornic. Le filet de pêche des occupants s'est pris dans l'hélice du moteur, à l'arrière de l'embarcation.. Les trois plaisanciers ont été récupérés sains et saufs.

Les trois plaisanciers étaient en train de pêcher au large de Pornic quand vers 10 heures ce jeudi matin, leur filet s'est pris dans l'hélice du moteur à l'arrière de l'embarcation. Le bateau pêche-promenade long de 6, 20 m a coulé immédiatement. Il se trouvait à trois kilomètres des côtes, au large de la Birochère entre Pornic et la Bernerie en Retz. Equipés de gilets de sauvetage et de VHF, les naufragés ont appelé les secours immédiatement.

Récupérés sains et saufs

Rapidement, le Cross d'Etel (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) a mobilisé des moyens de secours. Le premier naufragé a été récupéré par un bateau de plaisance. Une barge ostréicole s'est déroutée pour faire monter à son bord le deuxième. Et le semi-rigide de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Pornic qui avait aussi sorti son canot, a secouru le 3 ème plaisancier. L'hélicoptère de la Gendarmerie Nationale de Saint-Nazaire a aussi survolé la zone. Les trois retraités n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés. On en sait pas encore si leur bateau pourra être renfloué.