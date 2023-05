Pornic : une fillette de 8 ans gravement blessée dans un accident de voiture

Une fillette de 8 ans, gravement blessée, a dû être héliportée au CHU de Nantes, après un choc frontal entre deux voitures ce dimanche 28 mai à Pornic. Les deux véhicules se sont percutés pour une raison encore inconnue vers 13h, sur la route départementale 67, sur le lieu-dit La Rabière.

Les sept autres occupants des voitures sont tous légèrement blessés. Une adolescente de 16 ans, une femme de 29 ans et un homme de 35 ans ont été transportés par ambulance au CHU de Nantes. Deux hommes de 21 et 52 ans, et deux femmes de 46 et 69 ans ont aussi été accompagnées à l'hôpital de Saint-Nazaire.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Pornic.