Pornic: une fillette grièvement brûlée après qu'on lui ait servi du détergent à la place d'un jus de fruit.

Pornic, France

Une fille de 22 mois, a été grièvement brulée à l’œsophage, jeudi, après avoir bu un détergent au lieu de jus de pomme. Le drame s'est déroulé à Pornic, jeudi midi, dans un hôtel-restaurant. Le père ne décolère pas. Dans les colonne de Ouest-France, il parle d'une "négligence grave". Heureusement, aujourd'hui, les jours de son enfant ne sont plus en danger. Son état est stable. Elle elle est sous sédatif et sous assistance respiratoire. Les conséquences pour sa santé, et précisément son œsophage, risquent d’être très grave.

L’hôtel-restaurant se dit "effondré"

L’hôtel-restaurant se dit "effondré". C'est un employé qui aurait commencé à mettre un produit de lave-vaisselle dans un contenant qui sert aux boissons. Il le pose sur le comptoir. Un collègue croit qu il l'a oublié et met le récipient au frigo. Quand la fillette commence à boire ce que les parents croient être du jus de pomme, tout de suite, l'enfant régurgite. Les parents goûtent pour comprendre ce qui se passe. Eux aussi seront plus légèrement intoxiqués. Les parents ont porté plainte. C'est le parquet de saint-Nazaire qui est chargé de l’enquête.