Pornichet : 2 ans de prison avec sursis pour l'aide-soignant qui a agressé sexuellement la patiente d'un Ehpad

Un homme a été condamné ce mardi 24 août, par le tribunal de Saint-Nazaire, à deux ans de prison avec sursis. Il est reconnu coupable "d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable". Sa victime : la résidente d'un Ehpad de Pornichet, âgée de 85 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer.

L'aide-soignant surpris par une collègue

Les faits se sont déroulés le 1er juin 2020. Cet après-midi là, l'aide-soignant, embauché depuis quelques mois seulement comme CDD, annonce qu'il emmène la patiente dans sa chambre pour refaire son pansement. Une collègue, auxiliaire de vie, lui signale qu'un infirmier s'en est déjà chargé un peu plus tôt, mais l'homme insiste et emmène la résidente.

Voyant les minutes défiler, la collègue s'inquiète et décidé d'aller vérifier. En arrivant devant la chambre, la porte est entrebâillée. Elle la pousse et tombe sur cette scène : la patiente est allongée sur le lit, dans le sens de la largeur, l'aide-soignant debout en face d'elle. Il a sa main posée sur le pantalon de la dame, au niveau de l'entre-cuisse, alors que la main de la patiente est dans le pantalon de l'homme. Choquée, la collègue avertit aussitôt sa hiérarchie qui convoque l'employé avant de le suspendre et de rompre son contrat.

Le prévenu nie les faits

Lors de ses auditions face aux enquêteurs, l'homme âgé de 60 ans, nie les faits. Il s'est défendu à nouveau ce mardi au tribunal et avance une toute autre version de l'histoire. Celle d'une collègue qui a "mal vu" ."Je tenais la main de la patiente dans la mienne pour faire un exercice de méditation en pleine conscience", une thérapie censée soulager l'anxiété de certains malades, pour laquelle il assure avoir été formé en 2019 en Suisse. Puis il accuse sa collègue d'une vengeance professionnelle. "Elle a appris qu'on allait me titulariser sur un poste en CDI qu'elle visait elle aussi".

Une version qui laisse perplexe la présidente du tribunal. Cette dernière affirme avoir passé tout un après-midi à se renseigner sur cette thérapie et elle doute que la scène décrite par le témoin en fasse partie. "Et puis une femme de 85 ans, atteinte d'Alzheimer, justement, vous pensez qu'elle peut être pleinement consciente de ce que qui se passe à ce moment-là ?". "La direction vous a-telle autorisée à pratiquer cette thérapie ? Non", renchérit de son côté la procureure qui s'interroge sur la formation d'instructeur que l'homme aurait reçue en Suisse. "Où est le certificat, le diplôme qui le prouve ?". Elle, réclamait 3 ans de prison avec sursis.

Trompé par l'ADN

La procureure poursuit et présente les témoignages de la famille du prévenu, ses enfants, ses ex-compagnes qui parlent tous d'un "menteur", qui a mené "une double vie". Mais surtout, il y a cette preuve irréfutable : l'ADN de la victime retrouvé à l'intérieur du pantalon de l'aide-soignant. Là, encore, l'homme tente une explication : "C'est peut-être un transfert accidentel ?" "Impossible", rétorque la présidente du tribunal.

En plus des deux années de prison avec sursis, l'homme, qui réside à Belle-Île-en-Mer aujourd'hui, a l'interdiction d'exercer le métier de soignant dans un établissement qui reçoit des personnes âgées ou vulnérables. Il devra se soumettre à un suivi psychiatrique. Enfin, il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.