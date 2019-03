Pornichet : au volant d'une voiture volée, un mineur de 17 ans percute un véhicule de police

Saint-Nazaire, France

Un mineur de 17 ans a été présenté au parquet de Saint-Nazaire ce jeudi après midi. Le jeune homme a été interpellé mercredi soir vers 19h30 à Pornichet en Loire-Atlantique. Au volant d'une voiture volée, il a volontairement percuté un véhicule de police avant de prendre la fuite et de terminer sa course quelques minutes plus tard dans un muret.

Le conducteur a alors tenté de s'échapper à pied mais il a été repéré quelques mètres plus loin dans un champ dissimulé sous un roncier. Le jeune homme a reconnu les faits.