Pornichet : deux enfants bloqués sur des rochers par la marée montante

Une dizaine de pompiers sont intervenus ce lundi après-midi pour récupérer deux enfants âgés de 4 et 11 ans sur la plage de Bonne Source à Pornichet. Ils étaient bloqués sur des rochers et ne pouvaient regagner la plage à cause de la marée montante.

C'est le père des enfants qui a appelé les pompiers en début d'après-midi, ce lundi 1er mars vers 14h30. Un garçon de 4 ans et sa soeur de 11 ans qui jouaient sur des rochers sur la plage de Bonne Source à Pornichet ne pouvaient plus rejoindre la plage en raison de la marée montante. A l'aide d'une embarcation, les pompiers ont pu les récupérer sains et saufs . En revanche, un sapeur-pompier a été légèrement blessé à la main et transporté au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Une dizaine de secouristes ont été mobilisés pour l'opération.

La plus grande prudence reste de mise sur le littoral en raison des coefficients importants de marées. Ce lundi ils sont de 106 et 105 pour mardi.