Pornichet : deux personnes tombent d'une embarcation, un homme de 58 ans meurt

Une enquête a bien évidemment été ouverte pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Ce samedi, peu avant 18h, les pompiers tout comme les sauveteurs de la SNSM sont appelés pour porter secours à deux personnes : un homme et une femme qui se trouvaient alors sur une embarcation. A priori, une grosse vague et les deux tombent. La femme, âgée de 54 ans, est légèrement blessée et a été conduite à l'hôpital. L'homme de 58 ans est lui, malheureusement, décédé. Ca s'est passé au large du plateau de la Banche.