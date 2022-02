Pornichet : un cambrioleur activement recherché après avoir agressé un policier avec un tournevis

Mis en fuite par la propriétaire de la maison, deux cambrioleurs présumés ont pu être retrouvés par une équipe de la police anticriminalité. Alors que les forces de l'ordre s'apprêtaient à interpeller ces hommes, l'un d'entre eux s'est rué sur un fonctionnaire et l'a agressé avec un tournevis.

L'agression s'est déroulée à la tombée de la nuit, ce vendredi à Pornichet en Loire-Atlantique. Alors que des cambrioleurs présumés étaient en train de visiter une maison secondaire dans un quartier pavillonnaire, à deux rues du bord de mer, la propriétaire des lieux "est tombée nez à nez avec deux individus encapuchonnés et vêtus de noir", indique une source proche du dossier, suite au déclenchement de l'alarme. Surpris, les malfaiteurs prenaient la fuite avant d'être retrouvés quelques dizaines de minutes plus tard par une patrouille de la brigade anticriminalité. Et que la situation ne s'envenime.

Un policier légèrement blessé à la main gauche

Localisés derrière un véhicule situé à environ 700 mètres de la maison cambriolée, les "deux individus correspondant au signalement donné" ont subitement décidé de se ruer vers les policiers. L'un des deux hommes qui était muni d'un tournevis a alors porté un coup à un brigadier, occasionnant une légère plaie saignante à la main gauche. L'autre dirigeait une lampe torche en direction de la Brigade anticriminalité (Bac) afin de l'éblouir.

Dans la foulée, les deux hommes soupçonnés de cambriolage et d'agression sont parvenus à prendre la fuite, abandonnant dans la précipitation une paire de gants marrons. Identifié par les policiers, un des deux malfaiteurs est loin d'être un inconnu de leurs services. En effet, il était déjà activement recherché depuis plusieurs semaines pour de multiples vols par effraction.