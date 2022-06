Pornichet : un homme retrouvé mort en plein soleil sur la plage

Il fait plus de 35 degrés ce vendredi après-midi. Un homme de 80 ans s'allonge sur sa serviette à 14 heures en plein soleil, sur la plage Sainte-Marguerite à Pornichet. Inquiets de ne pas le voir bouger, les personnes installées près de lui, s'approchent. L'homme est décédé. "On ne connaît pas les antécédents médicaux de la victime, mais l'hypothèse d'un coup de chaleur n'est pas exclue" explique-t-on au commissariat de La Baule.

Un autre octogénaire est mort, victime d'un malaise après une baignade

Une journée caniculaire et des secours qui n'ont rien pu faire là non plus. Un peu plus tôt vers 16 heures, un homme de 82 ans fait un malaise après une baignade sur la plage des Libraires, toujours à Pornichet. Il s'est noyé alors qu'il avait pied après s'être effondré dans l'eau. Impossible de le réanimer. Difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une hydrocution, mais "c'est tout à fait envisageable" assure le commissariat. Entre l'eau à 16,7 degrés et l'air à plus de 35 degrés, l'écart est considérable.

Ce samedi s'annonce encore très chaud. L'occasion de rappeler qu'il vaut mieux rester à l'ombre, ne pas s'exposer ni se baigner entre 10 heures et 19 heures, notamment pour les personnes à risques, les personnes âgées et les enfants. Et si vous entrez dans l'eau, le faire avec précaution, très progressivement.