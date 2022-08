Pornographie : des associations de protection de l'enfance demandent la mise en demeure de Twitter

Elles ne veulent plus que des mineurs puissent accéder à des photos ou des vidéos pornographiques grâce à une simple connexion sur Twitter. Plusieurs associations de protection de l'enfance ont annoncé à franceinfo qu'elles allaient saisir l’Arcom, l’Autorité publique de régulation de la communication (l'ex-CSA) ce lundi, pour demander la mise en demeure de Twitter. Elles estiment que le réseau social laisse des mineurs accéder à des contenus pornographiques, pédopornographiques et zoophiles. Si l'Arcom accepte cette saisine, Twitter aura 15 jours pour proposer une solution.

Des images accessibles grâce à un simple mensonge sur son âge

Les associations rappellent que la loi interdit de diffuser des images pornographiques si elles sont susceptibles d'être vues par des mineurs, et elles estiment que c'est le cas sur Twitter, puisqu'il est possible de mentir sur son âge pour créer un compte sur le réseau social. Elles rappellent aussi qu'il est interdit de représenter une personne mineure dans un contexte pornographique et que diffuser cette représentation sur un réseau social est un facteur aggravant. Les associations rappellent aussi qu'il est évidemment interdit de diffuser des scènes de zoophilie.

Un risque de suspension pour Twitter

Ces associations ont déjà essayé d'obtenir du réseau social qu'il respecte la loi : elles ont adressé un courrier recommandé au directeur général de Twitter France le 12 juillet dernier. Elles ont reçu une réponse le 2 août, qui leur annonce le renvoi de leur demande à la direction internationale du réseau. Elles ont donc décidé de saisir l'Arcom pour contraindre le réseau. Si l'instance accepte de se saisir de cette mise en demeure, Twitter aura alors 15 jours pour proposer une solution aux problèmes soulevés par ces associations. Et si le réseau social ne respecte pas ce délai, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique pourra saisir la justice et cela peut éventuellement aboutir au blocage temporaire du réseau.

"On demande la suspension de Twitter temporairement, le temps qu'il se mette en conformité avec les textes de loi en vigueur en France. Mais on espère ne pas aller jusque-là et que Twitter acceptera de dialoguer après avoir reçu un courrier de l'Arcom", explique Thomas Rohmer, le directeur et fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (Open) à franceinfo.

Certaines de ces associations ont déjà effectué la même démarche envers cinq sites pornographiques. L'audience sur la possible suspension de ces sites aura lieu le 6 septembre.

Les enfants exposés à des images pornographiques dès l'âge de 10-11 ans

Selon ces associations, les mineurs sont exposés à des images pornographiques dès l'âge de 10-11 ans aujourd'hui, contre 14 ans il y a sept ans. Elles ont également constaté que de plus en plus d'écoles primaires les sollicitent pour intervenir auprès des enfants, alors qu'elles ne se rendaient que dans des collèges et des lycées auparavant.

Parmi les organisations qui signent cette saisine, on trouve le Conseil français pour l'association des droits de l'enfant, qui compte 53 associations et Open, la Fondation Scelles qui lutte contre la prostitution, Agir contre la prostitution des enfants, l'Union nationale des associations familiales, l'association Caméléon qui lutte contre la pédocriminalité ainsi que l'association Respect Zone contre les cyber-violences.