Porrentruy : une vachette s'échappe du marché au bétail et s'engage... sur l'autoroute

Les gendarmes suisses ont dû intervenir ce lundi à Porrentruy pour capturer une vachette qui s'était enfuie du marché aux bestiaux. L'animal a parcouru un kilomètre et demi sur l'autoroute A16 en direction de la France.

L'animal a traversé les champs et s'est engagé sur l'autoroute A16 (photo d'illustration)

Territoire de Belfort, France

Elle a donné du fil à retordre aux gendarmes. Une vachette s'est échappée du marché aux bestiaux de Porrentruy, dans le canton du Jura Suisse, ce lundi. L'animal a traversé les champs et s'est engagé sur l'autoroute A16, à la jonction de Porrentruy Ouest, en direction de la France.

Intervention des gendarmes

Une déviation a été mise en place par les gendarmes pour éviter tout accident. L’animal a parcouru environ un kilomètre et demi sur l’autoroute, avant d'être rattrapé par son propriétaire et plusieurs agriculteurs à 200 mètres du tunnel de Bure, et chargé dans une remorque.

La police jurassienne précise "qu'une personne a été légèrement blessée lors de la première tentative pour capturer l’animal dans le tunnel de Montaigre". Cette personne a été prise en charge par une ambulance. L’autoroute a été fermée durant une heure.