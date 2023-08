Port de Bastia : Une voiture tombe à l'eau, l'un des quatre passagers meurt

Une voiture est tombée dans le port de commerce de Bastia. Bilan 1 mort et 3 blessés. Il était peu après 1 heure du matin lorsque les faits se sont produits, dans la nuit de lundi 28 à mardi 29 août. Après avoir débarqué d'un navire qui avait eu des difficultés à accoster en raison des mauvaises conditions météo, le conducteur a traversé le port avant de faire chuter son véhicule dans le bassin. Les personnels de la Chambre de Commerce et d'Industrie et d'une société de sécurité ont porté secours immédiatement. 3 personnes ont été sauvées. Une quatrième s'est retrouvée bloquée dans le véhicule qui a été retrouvé par 10 mètres de fond une vingtaine de minutes plus tard par les pompiers-plongeurs de Bastia. La victime est un homme de 70 ans originaire du continent. Les 3 blessés, 2 femmes de 60 et 65 ans et un homme de 65 ans. Ils ont tous les trois été transportés choqués vers l'hôpital de Bastia.

"Trois personnes ont réussi à s’extraire toutes seules du véhicule"

"Le plus difficile ça a été d’avoir une réaction assez rapide pour savoir quels moyens engagés sur cette intervention pour venir en aide le plus rapidement possible aux personnes en difficultés » a expliqué Jean-Christophe Paoli, Officier Chef de Salle au Codis de Haute-Corse. « Lors de l’appel, on a su qu’il y avait quatre personnes dans la voiture dont trois qui avaient réussi à s’extraire toutes seules du véhicule et une qui, malheureusement, été coincée au fond de l’eau dans l'habitacle. Les conditions météo étaient difficiles pour les personnes sur le port et pour les intervenants avec du vent fort et des pluies importantes depuis le début de soirée sur Bastia ».

