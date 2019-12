Port de Brétignolles-sur-mer : les zadistes opposés au port menacés d'expulsion

Bretignolles-sur-Mer, France

Les zadistes opposés au projet de port de plaisance à Brétignolles-sur-mer (Vendée) sont menacés d'expulsion, affirme la mairie dans un communiqué, ce mardi 17 décembre 2019. Ceux qui occupent à la fois les locaux de l'Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ADAPEI) depuis le 22 novembre dernier, et plus récemment, la ferme de la Normandelière depuis mardi 10 décembre, qui appartient à la municipalité. Cette dernière et l'ADAPEI ont saisi par deux requêtes consécutives la semaine dernière le tribunal des Sables-d'Olonne, qui a ordonné l'expulsion des personnes et des biens.

"Des troubles manifestement illicites"

D'après le maire Christophe Chabot, ces requêtes font suite à "des troubles manifestement illicites" et des "troubles à l'ordre public" liés à l'occupation et aux mobilisations des occupants. Même si les conditions de l'expulsion restent à définir, il invite les habitants à "se tenir loin du site de la Normandelière, particulièrement" et de la zone à défendre, évoquant un possible recours à la force pour déloger les occupants, sans préciser quand il pourrait avoir lieu.

Les zadistes ont ensuite répondu à ce courrier. "Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir !" ont-ils commencé leur réponse, condamnant à la fois la décision de justice, et les accusations de "troubles" dont ils font l'objet. "À tous ceux qui viennent et sont venus sur place, vous savez qu'aucun trouble n'a été porté à l'ordre public", se sont-ils défendus, avant d'assurer : "Nos cabanes pourront être détruites, mais nous serons toujours là, à combattre l'injustice dans ce pays, dans chaque commune, dans chaque projet inutile et destructeur d'avenir".