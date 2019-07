Port-des-Barques : Une femme et son enfant bloqués dans leur voiture à cause de la marée

Une femme et un enfant ont été secourus ce mercredi après-midi, à Port-des-Barques, en Charente-Maritime. Ils ont été surpris par la marée.

Port-des-Barques, France

Une femme et son enfant se sont retrouvés bloqués dans leur voiture ce mercredi après-midi, à Port-des-Barques, en Charente-Maritime. Ils ont été surpris par la marée montante, au niveau de la passe aux filles. Sept pompiers sont venus leur porter secours.

L'automobiliste et l'enfant ont été prises en charge par l'embarcation des sapeurs-pompiers et ensuite, par une ambulance à terre. Les pompiers rappellent des consignes de prudence : respecter les horaires et coefficients de marée.