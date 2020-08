Port du masque : Les gendarmes du Doubs renforcent les contrôles

Depuis le 15 Août, sur arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire sur les marchés et les vide-greniers dans le département du Doubs. "Nul n'est censé ignorer la loi" rappelle le major Antoni chargé de la communication chez les gendarmes du Doubs. "L'arrêté dans le Doubs est clair, désormais il doit être respecté". "Après une période de bienveillance et de pédagogie, les gendarmes du Doubs sont prêts s'il le faut à _verbaliser les récalcitrants et les réfractaires_".

Tout le monde doit savoir aujourd'hui que le masque est obligatoire : Major Antoni des gendarmes du Doubs

Des unités avec des gendarmes d'active et des réservistes opérationnels ont été créées pour mener à bien cette nouvelle mission de contrôle du port du masque. "C'est désormais une mission essentielle" explique le major Antoni : "la phase répressive dans laquelle nous rentrons est destinée à faire respecter les mesures et à éviter la propagation du virus". Des contrôles inopinés pourront être menés partout où il y a du public comme ce jeudi sur le marché de Baume-les-Dames mais aussi dans les transports, les gares ou les commerces.

