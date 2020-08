Port du masque obligatoire à Orléans : mode d'emploi

La préfecture du Loiret impose le port du masque dans le centre ville d'Orléans et sur les quais de Loire, face à la dégradation de la situation sanitaire dans le département. L'arrêté préfectoral publié ce vendredi précise les choses et c'est simple : la mesure s'applique à tout le monde !

Dans son arrêté publié ce vendredi 14 août, la préfecture du Loiret explique sa décision, prise en accord avec le maire d'Orléans, par la dégradation de la situation épidémique dans le département. Le taux d'incidence (nombre de personnes positives au Covid 19 pour 100 000 habitants) dépasse 20 ce vendredi, ce qui classe le Loiret parmi les 33 départements ayant dépassé le seuil de vigilance en France (à la mi-juillet ce taux était de 2,2). "Le virus circule avec une dynamique inédite depuis le début du confinement" précise la préfecture dans son arrêté.

Cette mesure s'applique à tous, quel que soit le mode de déplacement

D'où cette mesure, l'obligation du port du masque dans un vaste périmètre à l'intérieur des mails, du centre ville d'Orléans aux quais de Loire, en passant par la gare d'Orléans et la gare routière. "Il y a différentes populations qui fréquentent ces lieux, des touristes en journées, des personnes plus jeunes le soir, d'où ce choix d'un périmètre large et d'une obligation qui s'applique jour et nuit" explique Thierry Demarest, le secrétaire général de la Préfecture du Loiret.

Il précise que la mesure est applicable dès ce vendredi 14 août à minuit, et que si les forces de l'ordre, police nationale et municipale, seront mobilisées sur ce secteur "mais également sur tout le territoire du Loiret, là où les obligations gouvernementales s'appliquent, notamment dans les lieux clos", elles pourront aussi sévir dès ce week-end, "si une personne se montre particulièrement récalcitrante, elle pourra d'ores et déjà être verbalisée".

Une amende de 135 euros voire plus

Sortir sans masque dans ce périmètre d'Orléans, c'est s'exposer à une amende de 135 euros, et même 750 euros en cas de récidive dans les 15 jours qui suivraient la première verbalisation. Et l'obligation du port du masque s'applique à tous à partir de 11 ans. Les seules personnes à pouvoir bénéficier d'une dérogation, ce sont celles en situation de handicap qui pourront fournir un certificat médical justifiant une incapacité à le porter.

"Aucune profession ne peut être exemptée, et cette mesure concerne tout le monde, quel que soit le mode de déplacement" précise Thierry Demarest. "Il faudra porter le masque qu'on soit en train de faire son jogging, de la bicyclette, de la trottinette électrique, ou quoi que ce soit".