Port du masque obligatoire dans les rues de Reims : l'arrêté du préfet doit être modifié

Saisi par un cabinet d'avocats, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé ce jeudi 17 septembre que l'arrêté préfectoral qui rend obligatoire le port du masque à Reims depuis le mercredi 9 septembre devait être réécrit par le préfet de la Marne. Ainsi, le tribunal "enjoint au préfet de la Marne de prendre au plus tard le vendredi 18 septembre 2020 à 12 h un nouvel arrêté pour limiter l'obligation du port du masque dans des conditions compatibles avec les motifs de la présente ordonnance". A défaut, l'arrêté sera suspendu.

Un arrêté pas assez précis, trop général

"Nous avons soulevé le fait que l'arrêté est mal écrit, c'est purement juridique, car il souffre d'un excès de généralité! Il n'y a pas de précisions sur les quartiers concernés, il n'y a pas d'horaires précis... c'est trop excessif par rapport à des arrêtés comme à Metz et Strasbourg où les quartiers sont précisés", explique Maître Romain Mainnevret. L'argument principal est clair : en ne restreignant pas le port du masque de protection à certaines zones à forte densité de population, à certaines tranches horaires, ni à certains jours de la semaine, l'arrêté restreint de manière excessive la liberté d'aller et venir.

Et sur ce point le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné raison aux avocats puisqu'il précise notamment dans sa décision que "dans le contexte sanitaire marnais, en ne prenant pas en compte ces circonstances locales, spécifiques à la ville de Reims, le préfet de la Marne a, par l’arrêté en litige, édicté une prescription disproportionnée au regard du risque sanitaire que cet arrêté a pour objet de prévenir" et que "l'arrêté porte, en tant qu'il s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Reims à la liberté d'aller et venir... une atteinte grave et manifestement illégale".