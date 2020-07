Port du masque : une violente altercation à la Poste

La scène se déroule lundi, vers 15H, dans un bureau de Poste du Havre. Une jeune femme de 23 ans entre dans l'agence située place Raymond Poincaré dans le quartier Sanvic. Elle vient pour récupérer une carte de paiement et dés l'entrée un employé lui demande de porter un masque comme c'est désormais la règle dans les lieux clos accueillant du public. La jeune femme refuse.

L'employé lui demande à quatre reprises avant de se faire traiter de tous les noms. Finalement elle sort et revient quelques minutes après avec un masque... autour du cou et non sur le visage. A nouveau, l'employé lui demande de le porter, les clients présents aussi. Quelques minutes après, entendant les insultes fuser, la directrice de l'agence sort de son bureau. A son tour elle se fait molester, la jeune femme saute par dessus un des guichets, l'empoigne et lui assène un coup de poing au visage, puis lui arrache des cheveux et lui donne des coups de pied dans le ventre. Le personnel arrive à la maîtriser mais la directrice est découverte par la police pleine d'hématomes.

Elle a déposé plainte. La jeune femme a été placée en garde à vue et a déclaré : "Je m'en fous d'avoir le Covid et je m'en fous de la transmettre à tout le monde."