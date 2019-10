Port-Saint-Père : une jeune cycliste blessée après avoir été heurtée par un TER

L'accident s'est produit vers 9 heures au niveau d'un passage à niveau à Port-Saint-Père. Le TER qui circulait à vide a heurté une cycliste âgée de 15 ans qui a été blessée. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant près d'une heure entre Nantes et Pornic, Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Port-Saint-Père, France

L’accident s’est produit ce mercredi vers 9 h, sur la ligne 10 de TER au niveau de la commune de Port-Saint-Père. A un passage à niveau, un train circulant à vide a percuté une cycliste à l'arrière du deux-roues. La circulation a dû être interrompue entre Nantes et Pornic et Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) pendant près d’une heure, le temps pour les secours d’intervenir. Souffrant de plusieurs fractures, l'adolescente âgée de 15 ans est hospitalisée à Nantes. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Le passage à niveau aurait correctement fonctionné

Des passagers qui se trouvaient dans un TER, stoppé entre Sainte-Pazanne et Nantes, ont dû prendre le car pour terminer leur voyage. Selon plusieurs témoins, le passage à niveau a correctement fonctionné. Les barrières se sont abaissées, les lumières clignotaient. L'adolescente aurait forcé le passage, pensant avoir le temps de passer. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.