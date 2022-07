Port-Saint-Père : 3 soigneurs blessés par un yack à Planète sauvage

Trois soigneurs de Planète sauvage, ce jeudi matin à Port-Saint-Père, ont été blessés par un yack. Ils étaient en train de préparer le transfert de deux de ces gros ruminants originaires de l'Himalaya vers un autre parc zoologique, quand ça s'est passé. L'un des deux yacks, visiblement très énervé, les a chargés.

Les trois soigneurs emmenés au CHU de Nantes

Les trois hommes de 31, 52 et 62 ans ont été emmenés au CHU de Nantes. Les deux plus jeunes vont pouvoir en ressortir dès ce jeudi après-midi. Le plus âgés et plus sérieusement blessé, il devait recevoir des points de suture mais les nouvelles sont rassurantes selon Planète sauvage.

On travaille avec du vivant, il faut s'attendre à de l'imprévu

"Les manipulations comme celle-là, on en a l'habitude", explique Clémentine Amar, en charge de la communication du parc animalier. "On travaille avec du vivant, il faut s'attendre à de l'imprévu".

Après cet accident, le transfert des deux yacks a été suspendu.