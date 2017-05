Port-Saint-Père : un père tué et ses deux enfants en urgence absolue après un accident de la route

Un près de famille est mort et deux enfants sont en urgence absolue après une collision entre deux voitures ce mercredi après-midi à Port-Saint-Père.

Une collision très violente a eu lieu ce mercredi après-midi sur la route entre Nantes et Pornic, au niveau de Port-Saint-Père. Un choc frontal entre deux voitures. Le conducteur se serait endormi au volant. Il est allé percuter la voiture qui arrivait en face. À l'intérieur : un père et ses deux enfants. Le papa est mort. Ses deux garçons de 7 et 12 ans sont entre la vie et la mort.

La collision a eu lieu au niveau de l'Auberge du pays de Retz, là où la route se rétrécie.

Mardi déjà, un couple de retraités de Pont-Saint-Martin est mort dans un accident sur la même route, sur la commune de Pornic.