Port-Saint-Père : un rassemblement après l'accident de la route qui a coûté la vie à un père et son fils

Mercredi dernier, un papa et son fils de 12 ans sont mort dans une collision frontale très violente à Port-Saint-Père, sur la route qui va de Nantes vers Pornic et Noirmoutier. Huit jours après, les élus se rassemblement pour demander le passage de la route à deux fois deux voies.

La collision frontale a été d'une violence extrême mercredi dernier à Port-Saint-Père. Un jeune conducteur s'est assoupi au volant et il est allé percuter la voiture dans laquelle se trouvait toute une famille d'Arthon-en-Retz. Le papa a été tué, son fils de 12 ans a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Sa petite sœur de 6 ans est gravement blessée. La maman et son troisième enfants ont été plus légèrement touchés.

Je suis maire depuis trois ans et c'est mon troisième mort

Ce mercredi, à 17 heures, les élus de Port-Saint-Père vont se rassembler sur les lieux de ce nouvel accident, au niveau de l'Auberge du Pays-de-Retz pour demander le passage à deux fois deux voies de cette portion de la départementale 751, la route qui va de Nantes vers Pornic et Noirmoutier et qui voit passer jusqu'à 13.000 véhicules par jour. C'est urgent pour le maire, Gaétan Léauté : "ça commence à faire beaucoup de décès en peu de temps. Je suis maire depuis trois, c'est mon troisième mort. Il est temps de réagir. Il faudrait une rambarde de sécurité au milieu parce que ce sont des accident de front qui se produisent. Aujourd'hui, le Conseil départemental possède les terrains, il faut juste mettre de l'argent pour faire la route, 15 millions d'euros. C'est beaucoup, mais c'est la vie des gens qui est en jeu".

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique a bien prévu de mettre à deux fois deux voies les quatre kilomètres de la déviation de Port-Saint-Père, mais ce ne sera pas fait avant 2020.