Portal, le berger allemand des gendarmes du Gard, sauve une randonneuse perdue à Saint-Jean-du-Gard

Lundi 7 novembre, les militaires des brigades de Saint-Jean-du-Gard et d'Anduze ont été engagés sur une recherche de personne disparue. Le Centre Opérationnel avait reçu un appel à 18h30 d'un homme paniqué de ne pas avoir de nouvelles de son épouse âgée de 69 ans. Partie en randonnée avec son mari dans le bois surplombant le hameau des Bancels à Saint-Jean-du-Gard, leur lieu de résidence, elle avait décidé de quitter son époux et de rentrer seule, mais s'était visiblement égarée. En pleine nuit, dans des sous-bois très peu praticables et montagneux, les recherches se sont rapidement avérées délicates. Il a donc été fait appel au GIC (groupe d'intervention cynophile) du groupement de gendarmerie du Gard afin d'utiliser le flair d'un chien "piste".

Prudence, car la nuit tombe tôt

A partir de 20h, Portal, un jeune berger allemand du GIC et son maître, ont commencé leurs recherches. Après plus de deux heures de recherches, Portal a retrouvé la promeneuse, complètement désorientée, sans eau ni nourriture, au pied du rocher d'Escorces. La température était à ce moment de 5°C. Le maître-chien a ensuite porté sur ses épaules la randonneuse, aussi épuisée que soulagée, pour la conduire jusqu'à son mari. Ces derniers ont pu féliciter eux-mêmes leur sauveur à quatre pattes

Cette histoire qui se termine bien ne doit pas faire oublier aux randonneurs que la nuit tombe tôt en cette saison et même pour une courte randonnée, un petit sac avec quelques effets chauds, du ravitaillement, une lampe et un téléphone chargé, ce n'est pas grand chose mais ça peut s'avérer très utile.