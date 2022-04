Portbail : un accident de la route fait six blessés légers

L'accident a eu lieu en milieu de matinée sur la route départementale 903 au niveau de Portbail-sur-mer. Trois véhicules étaient impliqués dans cet accident qui a légèrement blessé six personnes. Deux septuagénaires et deux enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 10 ans ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Un homme de 73 ans et une femme de 32 ans ont eux été emmenés au centre hospitalier de Coutances.

La circulation est coupée sur le RD903 le temps des opérations de secours. 18 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place.