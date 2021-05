Porte-des-Bonnevaux : un homme armé retranché toute la nuit dans sa maison se rend au petit matin

L'homme qui s'était retranché chez lui à la suite, semble t-il, d'un différend avec sa compagne, s'est finalement rendu vers 8heures ce matin. Non sans avoir, entre-temps, fait feu en direction des gendarmes. Le GIGN avait pris position dans la nuit.

L'alerte a été donnée vers 23 heures jeudi par une habitante de Porte-des-Bonnevaux, près de La Côte-Saint-André, qui appelle les gendarmes et prévient que son compagnon est en train de faire une crise de panique, une crise de colère, vraisemblablement sur fond de rupture amoureuse.

Une première patrouille arrivée rapidement sur place décide d'avancer prudemment aux abords de la maison et bien lui en a pris puisque les gendarmes ont été accueillis à coups de fusil. Des tirs qui n'ont pas fait de blessé mais les militaires sur place ont décidé d'appeler des renforts. En attendant tout le quartier a évidemment été bouclé et les voisins confinés pour les uns et évacués pour les autres.

Dans un premier temps, le Psig de l'Isère, unité spécialisée de la gendarmerie venue de Meylan s'est déployé, puis c'est finalement le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, qui est descendu de région parisienne pour prendre le commandement des opérations en milieu de nuit.

Des négociations d'abord infructueuses

Les négociateurs du PSIG et du GIGN ont d'abord tenté d'entrer en contact avec le forcené, sans succès dans un premier temps. Finalement "Après de longues heures de tentatives infructueuses, au petit matin, l'homme a ouvert la porte de sa maison et déposé trois fusils de chasse sur le pas de sa porte d'entrée" raconte à France Bleu Isère le Général Yann Tréhin, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère.

Pour les gendarme c'est une première ouverture, une première brèche dans la négociation. Le contact est établi et vers 8 heures du matin, l'homme a fini par sortir de lui-même de son domicile, "Il s'est avancé calmement jusqu'au portail où il a été arrêté sans opposer de résistance" précise encore le Général Tréhin.

L'opération a mobilisé quelque 70 gendarmes, toutes unités confondues. Des renforts de pompiers étaient aussi présents au cas où il y ait des blessés tout comme le maire de la commune Alain Meunier. Une enquête a été ouverte, elle est pilotée par le parquet de Vienne.