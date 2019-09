Porte de la Villette : huit blessés, dont deux en urgence absolue, lors d'une rixe entre migrants

Porte de la Villette, Paris, France

Plusieurs personnes ont été blessées à à coup de couteaux à la suite d'une rixe entre migrants Porte de la Villette, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte une source policière à France Bleu Paris. D’après les premiers éléments, la bagarre a éclaté un peu avant 1h du matin entre migrants éthiopiens et soudanais, au sujet de cigarettes.

Deux blessés en urgence absolue

Huit victimes ont été recensées dont six en urgence relative et deux en urgence absolue, blessés pour l'une au bas du dos et pour l'autre à l'abdomen. Des bâtons ensanglantés et brisés ont été retrouvés sur les lieux, mais aucune arme blanche. Des sapeurs pompiers venus de Montmartre et d'Aubervilliers ont été appelés en renfort. Les auteurs avaient quitté les lieux à l'arrivée des forces de l'ordre.

Les blessés, tous éthiopiens, ont été pris en charge par le SAMU Lariboisière et Hôtel Dieu.