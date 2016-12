Portes-lès-Valence : des butins de cambriolages découverts dans des caves d'immeubles

C'est une opération de sécurisation et de contrôle qui a permis de découvrir les butins de plusieurs cambriolages dans les caves et les parties communes de la cité Descartes à Portes-lès-Valence.

C'est sur réquisition du parquet de la Drôme que les policiers sont intervenus lundi après-midi dans les parties communes de la Cité Descartes de Portes-lès-Valence. Ils ont fouillé des caves et des couloirs que s'étaient "appropriés " les délinquants. Une fouille qui a payé. Les butins de plusieurs cambriolages y étaient entreposés.

Véritable "inventaire à la Prévert" de voyous

Dans les sous-sols des immeubles de la cité, les forces de l'ordre ont découvert des armes et de nombreux objets. Un fusil, un pistolet, des bijoux en or, des outils portatifs, des appareils photo, des trousseaux de clés et même des pièces de monnaie ancienne.

Les caches servaient aussi à de petits trafiquants de drogue car un sachet contenant des fleurs de cannabis et une balance de précision ont aussi été découverts. La fouille a été menée par une douzaine de policiers du commissariat de Valence , notamment ceux du GID, le groupe d'intervention départemental, accompagnés par des policiers municipaux de Portes-lès-Valence. L’enquête va maintenant se poursuivre pour retrouver les auteurs des ces cambriolages.