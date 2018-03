Portes-lès-Valence, France

Dans la nuit du dimanche 4 mars au lundi 5 mars, une société de transport de marchandises installée à Portes-lès-Valence a été cambriolé. Les cambrioleurs ont arraché l'enregistreur numérique des caméras de vidéosurveillance, pour ne pas laisser de trace de leur passage. Sauf que la société avait changé son système, la semaine précédente. Les malfaiteurs étaient donc loin de s'imaginer que les nouvelles caméras étaient en train de tout filmer.

150.000 euros de butin

Les cambrioleurs se sont emparés de cartons de vêtements, d'informatique et de multimédia. Le préjudice est estimé à environ 150 000 euros. Ils ont aussi volé un fourgon du transporteur pour transporter le butin. Le véhicule a été incendié, plus tard dans la nuit et retrouvé à Soyons, en Ardèche.

Un salarié impliqué

Sur les caméras, les policiers voient un salarié de la société. C'est d'ailleurs son code qui avait permis de neutraliser l'alarme. L'homme s'est rendu à la gendarmerie quelques jours après le cambriolage. Il déclarait aux gendarmes avoir été séquestré et contraint de faire ce braquage. Mais les policiers n'ont pas cru sa version des faits. Sur les images, le salarié ne semblait pas vraiment agir sous la contrainte. Les policiers ont également relevé des incohérences dans son témoignage.

En poursuivant leurs investigations, les policiers ont réussi à établir un lien entre cet homme, salarié depuis 5 ans chez le transporteur et un des cambrioleurs. Des vidéos des caméras de vidéo-surveillance des villes de Portes-lès-Valence et de Guilherand-Granges montrent que les deux hommes étaient en contact avant le cambriolage.

Un troisième homme mis hors de cause

Les policiers ont retrouvé une partie du butin lors d'une perquisition chez le deuxième cambrioleur âgé de 24 ans. En revanche, il n'y a pas d'élément à charge pour établir la culpabilité du troisième homme.

Les deux suspects s'expliqueront ce lundi devant la justice. Le salarié comparaîtra libre devant le tribunal correctionnel. Le deuxième malfaiteur a été écroué puisqu'il était déjà connu pour des faits similaires.