Portes-lès-Valence : un père soupçonné de sévices sur sa fille de 13 ans

Un père de famille drômois a été interpellé ce mercredi 16 juin à Portes-lès-Valence (Drôme) pour des soupçons de maltraitance sur sa fille, âgée de 13 ans. Alertés par le collège, les policiers ont entendu l'enfant qui dit être victime de coups, de brûlures et d'humiliations depuis 2019.

Un père de famille est soupçonné de martyriser sa fille à Portes-lès-Valence dans la Drôme. Des coups de tuyau et de ceinturon, des brûlures avec une fourchette préalablement chauffée, des crachats : les sévices auraient commencé il y a deux ans. Les deux parents ont été placés en détention provisoire ce vendredi 18 juin, dans l'attente de leur procès en juillet prochain.

L'affaire éclate ce lundi 14 juin, dans le bureau de la vie scolaire du collège de la victime. Une amie de l'adolescente frappe à la porte, s'assoie et dévoile ce qui devait rester un secret. Elle décrit les coups de ceinturon et la tentative d'étranglement que son amie a subi la veille. Convoquée, la collégienne de 13 ans confirme. Cette excellente élève explique tout faire à la maison et ne pas comprendre la violence de son père. Apparemment elle ne souhaitait pas parler car elle culpabilisait.

Les parents nient

Le collège alerte aussitôt la police. Les parents sont convoqués mercredi 16 juin et nient en bloc. Le lendemain, leur domicile est perquisitionné. Les parents sont à nouveau entendus et maintiennent leur version. Leurs trois autres enfants n'auraient subi aucune violence. Leur témoignage aurait permis aux enquêteurs de découvrir le tuyau à gaz avec lequel l'adolescente aurait été battue. Examinée par un médecin, la victime s'est vu prescrire 15 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail). Il a notamment constaté des marques de brûlures. Une expertise psychiatrique doit également être pratiquée.

Les quatre enfants ont été placés en foyer d'hébergement. La famille était jusqu'alors inconnue des services sociaux.