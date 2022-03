Portes-lès-Valence : une cantinière visée par une plainte pour une gifle, ses collègues se mettent en grève

Les quarante agents municipaux en charge des cantines participeront au débrayage entre 11h et 13h30 ce jeudi. Pas de repas de midi dans les quatre cantines de Portes-lès-Valence par solidarité avec leur collègue visée par la plainte d'une famille. Ils veulent dénoncer les proportions prises par cette affaire. Il n'y a pas eu d'alerte, aucun signalement. Et voilà que la maire Geneviève Girard reçoit un courrier recommandé signé de plusieurs parents de l'école Joliot Curie. En pièce jointe, la plainte déposée par une maman le 12 février dernier. Son fils de 10 ans aurait été frappé par une cantinière. Il n'a pas de blessure physique mais un choc psychologique attesté par 5 jours d'ITT.

Un métier difficile avec des enfants souvent agités

La cantinière a-t-elle perdu ses nerfs ? Le métier est difficile avec des enfants souvent agités à la pause de midi. A l'école Joliot Curie, le réfectoire est très bruyant même si les 150 élèves sont répartis en deux services. Cette employée municipale a de l'expérience, elle est en poste depuis plusieurs années et ses collègues n'ont rien remarqué. Ils ont le sentiment que les parents y vont un peu fort. Et que chaque agent peut un jour se retrouver pointé du doigt. La maire de Portes-lès-Valence apporte aussi son soutien à l'employée municipale et invite les parents à respecter la présomption d'innocence en attendant les conclusions de l'enquête de police.