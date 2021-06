Journée "Justice portes ouvertes" à Dijon : "rétablir la confiance avec les justiciables"

Des délais trop longs et des décisions laxistes, voilà quelques uns des griefs adressés régulièrement ces derniers temps par nos concitoyens à la justice. Alors pour lutter contre les idées reçues et permettre aux citoyens, une meilleure connaissance du fonctionnement de la justice, des portes ouvertes (nationales) ont eu lieu ce mardi matin au tribunal de Dijon. "C'est important de rétablir la confiance des justiciables", explique Léa Jacquemin, la présidente de l'Union des jeunes avocats de Dijon.

Léa Jacquemin, la présidente de l'Union des jeunes avocats de Dijon, lors de la journée "Justice portes ouvertes" ce mardi 29 juin 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une matinée pour répondre aux questions des citoyens

Et les principales questions que se posent les citoyens sont, "le délai de la procédure engagée et combien ça va coûter", précise l'avocate au barreau de Dijon. Une inquiétude que la présidente de l'Union des jeunes avocats de Dijon, comprend parfaitement, "aujourd'hui comme tous les services publics nous manquons de moyens et forcément les délais s'allongent et plus les délais sont longs, plus la procédure est coûteuse."

De gauche à droite, Sophie Leneuf et Adrienne Riquet-Michel, avocates à Dijon, présentes pour l'opération "Justice portes ouvertes", ce mardi 29 juin 2021. © Radio France - © Radio France - Stéphanie Perenon

Promouvoir les démarches alternatives

Tout l'enjeu, c'est de promouvoir les démarches alternatives qui peuvent être engagées, précise Adrienne Riquet-Michel, "une procédure à l'amiable pour un divorce mais cela existe aussi au civil pour d'autres requêtes et c'est notre mission d'en informer les clients, pour permettre de désengorger les tribunaux."

Sachez que chaque semaine des consultations gratuites sont organisées dans la métropole dijonnaise par l'ordre des avocats. Toutes les infos sont ici .