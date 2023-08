Porto-Vecchio : Antoine Cantara assassiné dans un camping

Les faits ont eu lieu dans l'enceinte même du camping La Matonara, à Porto-Vecchio. Il est entre 22h et 22h30 lorsqu'un coup de feu retentit. La victime, Antoine Cantara, était âgée d'une quarantaine d'années et connue de la Justice. Il avait notamment été condamné, et partiellement relaxé, en octobre 2021, dans une affaire d'extorsion à 3 ans de prison. Détention dont il était sorti fin 2022.

Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Nicolas Septe s'est rendu sur la scène de crime dès ce jeudi soir. Un assassinat "à proximité directe de bungalows" en cette pleine semaine du 15 août, nous confirme une source proche du dossier, qui confirme que plusieurs dizaines de coups de feu ont été tirés.

Il s'agit, selon nos informations, d'échanges de tirs : la victime était dans sa voiture au moment des faits et a riposté avec l'une des armes à feu qui était dans son véhicule. Touché à la tête, Antoine Cantara a notamment été victime "de tirs à bout portant", indique à RCFM Nicolas Septe.

Une autopsie sera réalisée dans les tous prochains jours, tout comme l'audition de témoins. Les enquêteurs s'intéressent également à une voiture retrouvée calcinée à une petite dizaine de kilomètres de là, chemin de Muratellu. Des armes y ont été découvertes.