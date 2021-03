Porto-Vecchio : manifestation de soutien au directeur de l’école

Parents d’élèves et enseignants mais également l’inspecteur de circonscription, le maire de Portivechju ainsi que des élus se sont rassemblés, ce lundi matin, devant l’école primaire Joseph Pietri, pour soutenir le directeur.

Empreintes et ADN

Ce dernier à été convoqué à la gendarmerie, avec prise d’empreintes et test ADN, après la plainte déposée par les parents d’un élève qui accusent le directeur d’avoir giflé leur enfant, nécessitant un jour d’ITT.

"Enfant roi"

« On a souhaité lui apporter notre soutien car l’école est un lieu d’éducation et que l’éducation doit être donnée à tous les élèves", explique Jean-Yves Ceccaldi, représentant des parents d’élèves. "Quand il y a des choses qui sont répréhensibles il est normal que des enfants soient convoqués et qu’on leur explique ce qu’il se passe. _On est à une époque où l’enfant est roi, où tout lui semble permis_, donc aujourd’hui il faut que les enfants et les parents comprennent qu’il y a des règles et que les règles doivent être respectées par tout le monde."

Dans un communiqué, Jean-Christophe Angelini, le maire de la commune évoque "un enseignant et un directeur reconnu, un homme pétri d'humanisme".

"Jeudi dernier, pour avoir voulu protéger ses élèves de violences verbales, il a été, bien à tort, mis en accusation", poursuit Jean-Christophe Angelini.

De son côté, Gerard Pécheux, représentant l’intersyndicale enseignant, estime qu’il y a une judiciarisation du métier d’enseignant et qu’il faut faire attention.

« Ce rassemblement est fait pour soutenir un collègue dans l’exercice de son métier, dans les valeurs que l’on transmet. _Il est important de préserver notre qualité de travail face à une société qui est en évolution_. Aujourd’hui la procédure est en cours, l’intersyndicale suit l’affaire et nous avons toute confiance en notre administration qui est également saisie de l’affaire. On espère que ça se passera au mieux."