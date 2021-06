Portrait : Emmanuel Dupic, un procureur médiatique

Emmanuel Dupic arrive à Vesoul en octobre 2017, quelques semaines seulement après son arrivée il y a la disparition d'une femme à Gray. Très vite il prend cette affaire au sérieux, il sait que les premières heures sont déterminantes dans une affaire de disparition. Il faut très vite retrouver le corps, sans corps c'est plus compliqué.

Emmanuel Dupic à une bonne intuition et dès le départ de cette affaire il ne pense pas à une disparition volontaire de la jeune femme. Il demande le déploiement de moyens militaires importants. Alexia est portée disparue le samedi midi, son corps est retrouvé dans un temps record dans ce type d'affaire, le lundi après-midi.

Le procureur de la république de Vesoul devient alors médiatique, la France découvre son visage avec l'affaire Daval.

Un procureur intéressé par les médias

La communication et le journalisme l'intéressent à un tel point que lorsqu'il est à l'école de la magistrature il fait un stage de deux mois à RTL. L'intérêt pour lui c'est de bien savoir comment fonctionnent les journalistes et les médias, afin de mieux pouvoir passer des messages. Emmanuel Dupic explique : « Aujourd'hui il y a une urgence pour l'institution judiciaire à communiquer ce qu'elle fait. Ce n'est pas toujours partagé par l'ensemble de l'institution ».

Emmanuel Dupic était par exemple un des sept premiers procureurs de la république à ouvrir un compte twitter.

Les affaires marquantes de ces 4 années à Vesoul

Bien sûr il y a l'affaire Daval, « je venais d'arriver. Mais juste avant nous avions eu les premières violences urbaines à Vesoul au Mont Marin en octobre 2017, 9 auteurs interpelés, 6 écroués ».

En 2018 il y a eu l'accident mortel chez Ikea à Lure, le début des gilets jaunes avec des violences au rond point de Saint Sauveur.

"En 2019 ce qui m'a marqué c'est la mort d'un enfant immolé par son père pour un problème de garde après un divorce", et puis sur le plan économique il y a eu le début de l'affaire du technocentre à Gray.

En 2020 le début du Covid, il a fallu assurer la continuité du parquet, « cela a été difficile à mettre en place ».

En 2021, il y a eu l'affaire Gefco, et de "beaux" dossiers de violences sexuelles sur des enfants.

Quelles satisfactions ?

« Une chose dont je suis fier c'est la création de l'unité médico judiciaire de l'hôpital. C'était vraiment un objectif créer, notamment pour les violences pour les femmes battues ».

C'est un endroit unique où non seulement elles sont soignées mais en plus, elles bénéficient d'une expertise psychologique et psychologique. Elles peuvent également être mises en relation avec une association de droits des femmes victimes. Et puis, elles ont même la possibilité d'avoir un avocat. « Pour ces victimes, ça marche très, très bien »

Après Vesoul, de nouvelles fonctions à Paris

« Dans mon parcours, j'ai été numéro 2, puis numéro 1 dans un parquet ici à Vesoul. Je pars au ministère de la justice. Au sein de l'inspection générale ».

Emmanuel Dupic explique qu'avec son expérience, il va : « Accompagner les réformes majeures de ce ministère. Par exemple, la prochaine réforme voulue par le ministre au gouvernement sur les violences conjugales. C'est des membres de l'inspection, dont peut être moi, qui est amenée à faire une proposition, à aborder un peu ce qui peut être proposé par des politiques et aller sur le terrain, accompagner la réforme et ensuite évaluer. C'est un nouveau poste différent, un poste qui est plutôt en poste de stratégie ou de réflexion ».

A 48 ans, ce nouveau poste au ministère de la justice est un tournant dans sa carrière.

Un lien avec la Haute-Saône

Emmanuel Dupic, quitte ses fonctions à Vesoul début juillet, mais il ne quitte pas la Haute-Saône pour autant. Sa famille reste dans la région, il va chercher à acquérir une maison.

Au moment du décès de son père, en rangeant la maison familiale, il a découvert un lien de son grand père avec la Haute-Saône.

"Je savais qu'il avait été résistant, c'est pas une une découverte, c'est la figure de la famille Dupic. Mais quand vous connaissez la région, surtout sur les Vosges du Sud, c'est assez classique. On va naturellement sur Nancy. Ma famille est Lorraine, de Nancy ».

Son arrière Grand Père était entrepreneur de travaux publics, il est venu s'installer sur Nancy pour faire son business avec son fils qui est son grand père. Emmanuel Dupic découvre récemment que son arrière grand père d'Emmanuel Dupic est né à Champagney, en Haute-Saône.

« Quand j'ai récupéré tous ces éléments au décès de mon père récemment, il y avait beaucoup d'objets. pour moi, ça avait un sens de refaire vivre ces objets ou le parcours de cet homme. Dans le cas d'un petit musée du combattant de Luxeuil-les-Bains que je venais de découvrir. Et quand j'ai appris que j'ai de la famille Haut-Saônoise, pour moi, c'était évident, je leur ait fait le donc d'une arme de mon grand père résistant.