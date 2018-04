L'industriel breton Vincent Bolloré a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre ce mardi matin, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption et portant sur les conditions d'acquisition de deux terminaux portuaires en Afrique.

actionnaire de Vivendi, est mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire, ouverte notamment pour corruption et portant sur les conditions d'acquisition, en 2010, de deux terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré à Lomé, au Togo, et à Conakry, en Guinée.

L'arrivée au pouvoir de dirigeants africains facilitée ?

D'après le journal Le Monde, qui a révélé l'information, les magistrats soupçonnent les dirigeants du groupe d’avoir utilisé leur filiale de communication Havas pour faciliter l’arrivée au pouvoir de dirigeants africains. Ils auraient assuré des missions de conseil et de communication sous-facturées. Leur objectif était apparemment d'obtenir les concessions portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs.

Plusieurs autres cadres du groupe en garde à vue

Plusieurs autres cadres du groupe étaient eux aussi en garde à vue ce mardi, d'après Le Monde : le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, et Jean-Philippe Dorent, responsable du pôle international de l’agence de communication Havas.