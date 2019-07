Port-Vendres : des cendriers de plage distribués pour lutter contre la pollution

Port-Vendres, France

Casquette sur la tête, lunette de soleil et panier en osier à la main, Eliane Vidal adjointe au maire de Port-Vendres déléguée à l'environnement, fait le tour des vacanciers allongés sur la plage. En cette période estivale, elle distribue des cendriers porte-clés recyclables. Son objectif, lutter contre les mégots dans le sable.

Alors qu'un mégot peut mettre, dans la mer, jusqu'à 3 ans pour se détruire, il faut agir selon l'adjointe. "Je regarde dans toutes les villes, dans tous les pays, le mégot c'est le plus grand fléau. Pour toutes les communes, s'en débarrasser, c'est très compliqué. On espère que cela sensibilisera les gens à ne pas en jeter."

Les cendriers porte-clés. © Radio France - Luc Chemla

C'est la quatrième année consécutive que la mairie met en place cette initiative, qui semble plaire aux vacanciers comme Ivona, originaire de Caen : "On prend davantage conscience et quand il y a des petites choses qui sont mises en place, des petites astuces bien pratiques, on a envie d'en faire encore plus."

Cette initiative s'inscrit dans le programme Agenda 21, reconnu par le ministère de l'Ecologie, dont l'objectif est la protection de l'environnement. Deux plages de la ville bénéficient également du label Pavillon bleu, qui garantit des plages propres.

Près de 4000 cendriers ont été fabriqués pour cet été, disponible à l'office de tourisme de Port-Vendres.

Un banc spécial fumeur a été installé à l'entrée de la plage Bernardi. © Radio France - Luc Chemla

Un banc spécial fumeur a également été installé à l'entrée de certaines plages de la commune.