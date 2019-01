Posant avec une arme il écrit sur Facebook "Macron on vient te chercher" : six mois de prison avec sursis

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Drôme Ardèche

Un drômois de 44 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 18 mois par le tribunal correctionnel de Valence (Drôme), vendredi 25 janvier. Il avait écrit "Macron on vient te chercher" sur Facebook en posant avec une arme.