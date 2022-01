L'automobiliste cumulait les infractions. Et de la drogue a également été retrouvée à son domicile lors d'une perquisition.

Positif à la cocaïne et au cannabis, un conducteur sans permis est arrêté dans le Cher

Ce conducteur a eu tout faux. Alors qu'il n'a plus le permis depuis une suspension administrative, il a quand même été arrêté en train de rouler à Saint-Germain-du-Puy, près de Bourges, dimanche après-midi. Les gendarmes du Cher décident de lui faire passer un dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Les résultats tombent rapidement : l'homme est à la fois positif à la cocaïne et au cannabis.

Les gendarmes n'étaient pas au bout de leur surprise. Une perquisition au domicile de l'automobiliste a permis de retrouver de la résine de cannabis, de l'herbe de cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy et des timbres LSD.