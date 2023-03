Positif au cannabis, un automobiliste gardois contrôlé à 167 km/h sur une départementale à Rodilhan

Encore des excès de vitesse dans le Gard. Un automobiliste a été contrôlé ce samedi à 167 km sur la départementale 999 à Rodilhan près de Nîmes. La vitesse est pourtant limitée 80 km/h. Ce Gardois de 26 ans était positif au cannabis. Son permis de conduire lui a été retiré et son véhicule a été placé en fourrière. Pour l'excès de vitesse, il encourt 1500 euros d'amende, la perte de six points sur son permis de conduire, une suspension jusqu'à trois ans, ainsi que la confiscation définitive du véhicule. Pour l'usage de stupéfiants, il risque 4500 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.

ⓘ Publicité

190 km/h sur l'A9

Un autres excès de vitesse a été constaté ce samedi sur l'A9 entre Nîmes et Montpellier. Un automobiliste a été contrôlé à 190 km/h au lieu de 130km/h. Là aussi, son permis de conduire lui a été confisqué et son véhicule a été placé en fourrière