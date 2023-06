Possible importation de bois illégal d'Amazonie : 40.000 euros d'amende requis contre une entreprise indrienne

C'est un procès historique. Le premier de ce genre en France. Une entreprise indrienne était entendue au tribunal de Châteauroux ce mercredi, visée par une plainte de Greenpeace, pour avoir possiblement manqué de vigilance en important du bois possiblement issu de coupes illégales en Amazonie, une zone particulièrement sensible car menacée par la déforestation. Après plus de quatre heures d'audience, la décision a été mise en délibéré; le tribunal rendra sa décision le 6 septembre prochain.

40.000 euros d'amende requis

Le parquet de Châteauroux a requis 40.000 euros d'amende contre l'entreprise, dont le siège social est basé à Ardente, dont la moitié en sursis simple. Le Ministère public a également demandé à ce qu'il y ait un affichage public de la décision de justice. "Nous ne sommes pas là pour faire un exemple, mais faire en sorte que cela cesse" a déclaré la substitut du procureur, après avoir détaillé toutes les problématiques liées à la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise indrienne.

Une chaîne d'approvisionnement en quatre étapes : avec à l'origine le bûcheron, celui qui coupe les arbres, qui serait déjà connu défavorablement des autorités brésiliennes. Vient ensuite la scierie brésilienne, qui aurait déjà fait l'objet de sanctions, et qui avait notamment à son encontre une mesure d'embargo en cours au moment des faits. Enfin suit derrière l'exportateur, qui serait lui aussi connu défavorablement des autorités brésiliennes. En bout de course arrive la société d'Ardentes, poursuivi pour n'avoir possiblement pas assez vérifié la situation et le travail de ces différents intermédiaires.

La défense demande la relaxe

Le dirigeant de la société indrienne poursuivi a affirmé sans relâche à la barre avoir mené les vérifications nécessaires concernant cette chaîne d'approvisionnement. Pour ce qui est de la procédure d'embargo qui visait l'un des intermédiaires brésiliens, son avocat assure ainsi qu'il a demandé l'acte d'infraction dont il était question. Selon lui, cet embargo était "pendant", et n'avait pas de lien avec des soupçons de travail illégal ou de coupes illégales de bois.

L'avocat du dirigeant, maître Delacroix, a souligné les conséquences de la plainte de Greenpeace et de l'enquête sur son client, traumatisé notamment par la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise à Ardentes en juin 2021; "Un coup de tonnerre" dit-il même. Le représentant de l'entreprise vit cela comme une injustice : "C'est cruel, c'est une blessure" décrit-il devant le tribunal. Cette procédure aurait notamment eu des conséquences sur l'activité de sa société, en suscitant un certain nombre d'interrogations chez ses fournisseurs et clients.

L'avocat de la défense a demandé la relaxe, estimant qu'il n'y a pas de preuve manifeste d'un quelconque manquement aux vérifications imposées par la législation européenne concernant l'importation de bois issu de zones sensibles.

