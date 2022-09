Le policier qui a tiré et abattu un automobiliste en fuite avec une voiture volée devrait être mis en examen. C'est l'une des suites de la deuxième enquête confiée à l'IGPN.

Possible mis en examen pour le policier qui a abattu l'automobiliste en fuite

Suite pour ce faits divers de cette semaine qui s'est déroulée à Nice-Ouest durant lequel un automobiliste en fuite et ayant forcé un barrage de police avec une voiture colée a été abattu par un policier. Le conducteur est mort. Son passager a été placé en garde à vue ainsi que le policier. Ce vendredi, les gardes à vue se sont terminées et le policier pourrait être mis en examen.

Mis en examen pour homicide volontaire

C'est en tout cas c'est que va demander le parquet de Nice. Une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, a été ouverte pour homicide volontaire. Le policier, âgé de 23 ans, qui donc a abattu l'automobiliste, pourrait alors être mis en examen pour homicide volontaire. Durant sa garde à vue il a expliqué qu'il avait tiré en "raison du risque immédiat d'atteinte à son intégrité physique et à celle de son collègue" mais un juge d'instruction doit désormais tout vérifier. Le communiqué du procureur, envoyé au médias est très clair sur ce point mais entre les lignes on comprend qu'il y a un doute sur toute cette affaire. Le policier a en tout cas été placé sous contrôle judiciaire; ce qui signifie qu'il n'est plus libre totalement de ses mouvements.

En revanche pas de doute pour le passager de la voiture, un homme de 26 ans, inconnu des services de police et en situation irrégulière, qui lui a été mis en examen pour "recel de vol aggravé". Il sera placé en détention provisoire.