Poubelles incendiées devant la Préfecture de l’Yonne : cinq hommes comparaissent devant la justice

Ils sont cinq à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Auxerre ce vendredi. Tous des hommes, âgés de 19 à 44 ans et soupçonnés de dégradations ou de tentatives de dégradations en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites à Auxerre la veille.

Tous ont demandé un report de l’audience pour préparer leur défense. Certains seront jugés le 24 avril, d'autres le 31 mai. En attendant ils sont tous ressortis libres du tribunal, sous contrôle judiciaire. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.

Des pères de famille et un lycéen

Leur profil est plutôt ordinaire, trois d’entre eux sont pères de famille et un autre est au lycée et s’apprête à passer le bac. Parmi les cinq prévenus, seuls d’eux ont un casier judiciaire. Le premier a été condamné pour deux délits routiers, le second comptabilise quatorze infractions et a déjà fait de la prison notamment pour port d’armes.

Une petite quinzaine de militants ont assisté à l’audience, certains d’entre-eux étaient d’ailleurs mobilisés devant le commissariat d’Auxerre ce vendredi matin.