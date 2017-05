Pouilly -Fumé : la justice recadre le tout puissant Institut National des Appellations d'Origine

La victoire de David contre Goliath ! Un viticulteur de Tracy-sur-Loire, près de Sancerre, vient de récupérer l'autorisation de commercialiser son vin sous l'appellation d'origine Pouilly-Fumé. Elle lui avait été retirée par l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO).

Décision du tribunal administratif de Dijon (vendredi dernier). L'institut national des appellations d'origine (INAO) avait retiré son habilitation à ce viticulteur bio car il avait refusé de se soumettre à un contrôle de son vin. Sanction disproportionnée a estimé le tribunal. Ce vigneron, Alexandre Bain, élabore un vin bio naturel et n'applique pas les recettes habituelles de l'appellation. Il n'ajoute aucun produit et vinifie sa production durant un an et demi après des vendanges manuelles et un entretien de ses parcelles par la traction animale. Mais voilà, un premier contrôle de la qualité avait conclu qu'un lot de ce producteur, vendangé en 2012, était oxydé et éventé. L'INAO devait donc procéder à un contrôle complémentaire. Ce qu'Alexandre Bain a refusé. L'Institut National des Appellations d'Origine lui a donc retiré son habilitation Pouilly-Fumé. Alexandre Bain affirme défendre une autre manière de faire du vin et que sa production doit tout simplement se déguster autrement. Son vin n'est donc selon lui, nullement éventé ou oxydé comme le prétendent les autorités réglementaires. Ce vigneron explique se battre contre l'uniformisation des vins au sein d'une même appellation et s'estime victime d'une certaine incompréhension.

D'autres producteurs contraints de commercialiser leur vin hors appellation vont-ils saisir eux aussi la justice ? © Radio France - Michel Benoit

Pas du tout rétorque l'INAO. L'Institut National des Appellations d'Origine nie tout acharnement ou parti pris puisque les trois autres lots présentés par ce viticulteur ont été acceptés. Reste que ce jugement remet en partie en cause, la police des vins en France. Marie Guittard, directrice de l'Institut National des Appellations d'Origine, explique avoir appliqué à l'encontre de ce viticulteur la sanction prévue dans la réglementation en cas de refus de contrôle. Elle ne cache pas que cette décision de justice constitue "Une grosse alerte sur la validité des dispositifs de contrôle et de sanction". L'INAO indiquera dans quelques jours s'il fait appel de cette décision de justice.