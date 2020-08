Poulailler de Bressolles (Allier) : les odeurs mobilisent les habitants contre le maire et l'exploitant

C'est définitivement le poulailler de la discorde. Il y a deux ans, le projet d'exploitation de Robin Martin à Bressolles (Allier) faisait polémique. En cause, une taille énorme (plus de 40 000 volailles) et un élevage considéré comme massif. Finalement, en décembre 2018, la justice suspend l'autorisation de Robin Martin pour élever ses 40 000 poulets. Depuis, l'agriculteur a construit son exploitation, et en avril, il a accueilli ses premières dindes. C'est là que les ennuis commencent pour les riverains.

Des odeurs insoutenables

Un lotissement de plus de 33 maisons se plaint. Ces habitants de Bressolles, qui parfois ont fait construire leurs maisons avant l'arrivée de l'exploitation, commencent à sentir des odeurs. "Au début, ça a apparu les soirs à partir de 20 heures, puis ça a fluctué. Aujourd'hui, c'est en après-midi" explique Jennifer, qui a fait construire sa maison il y a sept ans pour y vivre avec sa fille. _"Je regrette d'avoir fait construire à Bressolles, ma maison est invendable" soupire-t-elle. Les odeurs gênent aussi Gautier, papa d'un petit garçon de quatre ans et d'une fille, qui s'interroge par rapport à ses enfants, comme Jennifer. "Des poussières s'échappent...les odeurs sont tellement fortes qu'on se demande s'il n'y a pas des particules toxiques"_

C'est pourquoi ils ont provoqué cette réunion impromptue avec le maire René Martin et l'exploitant, son fils. Si, au départ, les échanges sont cordiaux, ils deviennent vite tendus. Des huées et des "Martin Démission" s'élève des manifestants. Bien que touché, le maire répond, en se bornant à une réponse technique : "l'entreprise qui a construit le bâtiment va faire des travaux pour récupérer ces poussières qui contiennent de l'ammoniac, qui peut provoquer ces odeurs" explique René Martin, avant d'être coupé par les manifestants : "on veut une réponse de maire. Que pouvez-vous faire pour empêcher ces nuisances". Le premier édile de Bressolles bredouille : "on va les obliger à faire les travaux", espérant éteindre la contestation. Jennifer, ulcérée, n'est pas satisfaite. _"Il faut une réponse maintenant, pas des 'on va réfléchir'" d_it-elle.

Le maire René Martin, interpellé par les habitants de Bressolles © Radio France - Mickaël Chailloux

Une pétition a été lancée, rassemblant près de 581 signatures. Les manifestants vont déposer des plaintes devant le Procureur de la République de Moulins pour obtenir une expertise "neutre" disent-ils sur leurs nuisances.