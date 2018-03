Poulaines, France

Un cocker et sa propriétaire victimes de morsures et un yorkshire mortellement blessé, c'est pour ces deux faits s'étant produits à un mois d'intervalle à l'été 2017, à Poulaines, que la propriétaire d'un chien croisé bouledogue-labrador comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. La jeune femme, âgée de 21 ans, a été condamnée à trois amendes de cent euros chacune. La confiscation de l'animal, requise par le parquet, n'a en revanche pas été retenue.

Ni laisse, ni muselière

La première attaque a eu lieu le 14 juillet dernier. Ce jour-là, la prévenue se promenait avec sa chienne sans laisse ni muselière. Leur chemin a croisé celui de deux promeneuses accompagnées d'un cocker. Le croisé bouledogue-labrador s'est alors jeté sur lui en le saisissant à la gorge. Sa propriétaire a elle-même reçu des coups de crocs à la jambe. Un mois plus tard, le même chien s'en est pris à une autre proie : un yorkshire. Cette fois, malgré l'intervention de sa maîtresse, il ne l'a pas lâché, le yorkshire est décédé.

A l'audience, la jeune femme a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi son animal avait eu ces accès de violence. Elle a assuré que désormais elle ne le sortait plus sans laisse ni muselière et qu'elle avait également sollicité un dresseur. Le comportementaliste consulté dans le cadre de l'enquête a pour sa part indiqué que cet animal n'était pas dangereux en lui-même mais que son comportement potentiellement agressif nécessitait l'usage de la laisse et de la muselière. Le croisé bouledogue-labrador n'est pas considéré comme un chien dangereux.