Poulainville : la mère des jumeaux décédés, placée en garde à vue

La mère des jumeaux retrouvés morts samedi à Poulainville au nord d'Amiens est en garde à vue depuis ce mercredi après-midi pour assassinat et tentative d'assassinat. Elle est soupçonnée d'avoir empoisonné ses enfants avec des médicaments.

La mère des jumeaux retrouvés morts samedi dans leur maison à Poulainville au nord d'Amiens, a été placée en garde à vue ce mercredi à 13h45. Cette garde à vue dans des locaux de la gendarmerie à Amiens, peut durer 48 heures au maximum.

Le procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère précise que cette femme de 42 ans, est placée en garde à vue pour "d’assassinat et tentative d’assassinat" sur ses deux garçons de 13 ans, Erik et Thomas et sur son fils aîné Théo, 15 ans, qui a survécu.

Ce lundi, l'hypothèse d'un empoisonnement par d'importantes quantités de médicaments était la piste privilégiée par le parquet. De la morphine aurait été utilisée.

L'état de cette femme n'avait pas permis jusque-là de l'interroger. Elle était d'ailleurs hospitalisée sous la contrainte en psychiatrie dans l'établissement Philippe Pinel depuis dimanche soir.