Pour arrondir ses revenus, il se lance dans un trafic de cigarettes

Petites annonces sur les réseaux sociaux, des centaines de kilomètres au volant de sa voiture pour livrer ses clients … cet homme de 45 ans avait monté sa petite entreprise. Mardi 12 janvier, les gendarmes de la brigade d’Annecy-Seynod l’ont interpellé en flagrant délit de trafic de cigarettes. Habitant en Isère, il était venu livrer sur le bassin annécien des clients qu’il avait contacté via les réseaux sociaux.

150 cartouches par mois

Ce commercial de profession a expliqué aux enquêteurs qu’il diffusait, sur le "Marketplace" de Facebook, des annonces proposant des cartouches de cigarettes à moitié prix. Il se fournissait en grosse quantité sur la région lyonnaise. Acheté 36 euros l’unité, il les revendait 50 euros (contre 100 euros environ dans le commerce). Selon les gendarmes haut-savoyards, il arrivait à écouler plus de 150 cartouches par mois pour un bénéfice de 2 000 euros. Lors de son arrestation, il était en possession de 26 cartouches et 300 euros en liquide.

La faute à la Covid

Placé en garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs avoir monté ce business pour palier à la baisse de ses revenus. "Payé à la commission et confronté à une baisse d’activité en cette période de Covid-19, il affirme qu’il n’arrivait plus à payer son loyer", raconte un gendarme. Il sera prochainement convoqué devant la justice pour des faits d’exécution de travail dissimulé et de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier.