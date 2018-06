L'homme qui s'était moqué de Maëlys sur Facebook et avait encensé son meurtrier présumé Nordahl Lelandais a été condamné ce vendredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Sarreguemines. Il était poursuivi pour "apologie publique de crime".

Sarreguemines, France

Un Mosellan de 27 ans a été condamné ce vendredi pour "apologie publique de crime" à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Sur un groupe Facebook d'humour noir, cet homme s'était moqué de Maëlys, l'enfant enlevée et assassinée au Pont-de-Beauvoisin en Isère, le 27 août 2017. Il avait au contraire qualifié son meurtrier présumé, Nordahl Lelandais de "grand homme", méritant d'être "admiré et respecté". Lors de l'audience, à laquelle assistaient les parents de la fillette, le 18 mai, le procureur avait requis 10 mois de prison dont 6 à 8 mois avec sursis.

L'avocat du Sarregueminois qualifie le jugement d'"hallucinant et scandaleux". Il va faire appel. Le prévenu risquait jusqu'à cinq ans de prison. A l'audience, il avait reconnu qu'il y était allé "un peu fort" et que ses propos "n'étaient pas vraiment drôle".