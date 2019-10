Pour avoir inventé des délits, deux conducteurs du sud-Vienne sont convoqués devant la justice

Deux automobilistes du Sud-Vienne vont devoir répondre de fausses déclarations devant la justice et sans doute payer des dommages et intérêts à la gendarmerie de Montmorillon ! Ils avaient porté plainte pour des délits totalement fictifs. Un vol de voiture pour l'un et des dégradations pour l'autre.