Charmauvillers, France

Sur le banc des parties civiles, Patrice Malavaux, le garde-pêche de la "Franco Suisse", a encore le visage tuméfié par l’agression dont il a été victime. A ses cotés, un habitant de Charmauvillers, agé de 67 ans, avait subit le même sort quelques heures plus tôt. Il a deux côtes cassées. Leur tord était de s'être ému d'un épandage de lisier dans les champs de Charmauvillers, ces dernières semaines, sur des pâtures enneigées. Ce qui est strictement interdit, en raison des conséquences sur la flore, les rivières et la nappe phréatique. Les deux victimes affirment avoir été roués de coups, de manière soudaine et brutale.

Leur agresseur présumé, un agriculteur de 31 ans, installé en Gaec à Trevillers dans le Haut Doubs, est jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Montbéliard. A la barre, c'est un homme massif et assuré qui se montre volontairement souriant et détaché. Ce père de famille fait mine de ne pas comprendre ce qu’on lui reproche. Il affirme avoir été lui-même harcelé et agressé. Un enregistrement sonore de l’agression du garde pêche semble attester du contraire. Le verdict du médecin légiste aussi : 15 jours d’ITT.

Des soins ? Je ne suis pas malade, affirme le prévenu.

Devant les charges qui pèsent sur lui, l’agriculteur demande un délai pour préparer sa défense. Le tribunal se doit de débattre des mesures de sûreté qui lui seront imposées jusqu’au jugement le 1er mars prochain. La présidente Cécile Rouvière demande si le prévenu accepte d'être soigné, comme le préconise une expertise. "Des soins ? Je ne suis pas malade" répond l'agriculteur.

Risque de réitération des faits de la part d'un homme totalement hors de contrôle, selon la vice procureur.

La vice procureur Julie Fergane "très inquiète du risque de pression sur les témoins et de réitération des faits de la part d’un homme totalement hors de contrôle", requiert le placement en détention. Son avocate, Sandrine Arnaud, invoque l’absence d’antécédents chez son client qu'elle présente comme un homme parfaitement inséré familialement et professionnellement. Il est à la tetê d'un cheptel de 140 bêtes. Le tribunal délibère et décide du mandat de dépôt.

J'étais venu pour apaiser les tensions, explique Patrice Malavaux

L'agriculteur attendra son jugement à la maison d'arrêt de Montbéliard. La défense affirme que "l'écho médiatique donné à cette affaire explique cette décision radicale du tribunal". Patrice Malavaux se dit soulagé pour sa sécurité et celle de sa famille, mais regrette "l'échec de sa mission de médiation, lui qui était venu pour apaiser les tensions".